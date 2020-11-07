AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لميس الحديدي عن فوز جو بايدن: السيسي أول رئيس عربي يهنئه

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:50 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
Advertisements
قسم الـتـوك شـو
علقت الإعلامية لميس الحديدي على فوز جو بايدين في الانتخابات الأمريكية 2020، قائلة "الكلمة الاخيرة  كانت لجو بايدن، وأصبح الرئيس  رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية، وبرغم إعلان  النتائج؛ إلا أن ترامب مازال مُصرًا على رفضها، مُعلنًا استمراره في إجراءات التقاضي".

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON": "انطلقت مظاهرات في شوارع عدد من الولايات الأمريكية معظمها مُؤيدة للرئيس الجديد جو بادين، مُتابعة: كانت تتخللها بعض التظاهرات المؤيدة لترامب".

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول زعيم عربي في المنطقة يهنئ جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية 2020". 

وأكملت "الحديدي" "حتى لو ترامب لم يعترف بنتائج الانتخابات؛ العالم بدأ يعترف، دولة تلو الأخرى بجو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الامريكية، فالمستشارة الألمانية أنجيلا مريكل قدّمت التهنئة والرئيس الفرنسي ماكرون وغيرها من الدول الأخرى".

ونوّهت إلى أن الرئيس بايدن هو أكبر الرؤساء الأمريكيين سنًا ممن وصلوا لسدة الحكم في الانتخابات الأمريكية وأكثر الرؤساء الذين حصلوا على أصوات في تاريخ الانتخابات الأمريكية أيضًا حيث إن الانتخابات الأخيرة كانت الأعلى تصويتًا في تاريخ الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن حجم المشاركة الضخم الذي بلغ نحو 160 مليون أمريكي يعكس حجم الاهتمام والاستقطاب في الانتخابات الأكثر زخمًا في تاريخ الولايات المتحدة فالأمريكيون أرادوا أن تكون هناك نتيجة رغم أن فارق التصويت كان بسيطًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بين الانتيفا وكو كلوكس.. هل تقرع طبول الحرب الأهلية بأمريكا بعد انتخابات الرئاسة

أول تعليق من بايدن بعد إعلان فوزه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

284 صوتا| أحمد موسى: الإعلام الأمريكي أعلن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.. فيديو

أمريكا أكثر الحلفاء المهمين| رئيس الوزراء البريطاني يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة

دموع الفرحة.. معلق إخباري لـ CNN يبكي تأثرا بفوز بايدن.. فيديو

نتطلع لتعاون مستقبلي.. ميركل تهنئ جو بايدن بفوزه برئاسة أمريكا

ترشيحاتنا

رغم ترشح زوجها للرئاسة.. كيم كارداشيان تحتفل بفوز بايدن على ترامب .. صور

موجة ثانية شرسة.. هاني الناظر يوجه رسائل خطيرة للمواطنين لمواجهة كورونا

لا يُفرض علينا شيء| أحمد موسى: مصر ورئيسها لا يتلقون أوامر من الخارج

اول رد من آسر ياسين بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا (خاص)

شوقي غريب يعلن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي استعدادا لمباراتي كوريا والبرازيل

الإصابات سر تأجيل حسام البدرى الإعلان عن قائمة المنتخب النهائية 24 ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي bentley تعلن انسحابها من تصنيع محركات البنزين .. تفاصيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر قبل النوم؟

أنت مطرود| كيف احتفل مشاهير هوليوود برحيل ترامب وفوز بايدن.. صور