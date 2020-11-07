لميس الحديدي عن فوز جو بايدن: السيسي أول رئيس عربي يهنئه

علقت الإعلامية لميس الحديدي على فوز جو بايدين في الانتخابات الأمريكية 2020، قائلة "الكلمة الاخيرة كانت لجو بايدن، وأصبح الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية ، وبرغم إعلان النتائج؛ إلا أن ترامب مازال مُصرًا على رفضها ، مُعلنًا استمراره في إجراءات التقاضي".





وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON": " انطلقت مظاهرات في شوارع عدد من الولايات الأمريكية معظمها مُؤيدة للرئيس الجديد جو بادين، مُتابعة: كانت تتخللها بعض التظاهرات المؤيدة لترامب".





وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول زعيم عربي في المنطقة يهنئ جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية 2020".





وأكملت "الحديدي" "حتى لو ترامب لم يعترف بنتائج الانتخابات؛ العالم بدأ يعترف، دولة تلو الأخرى بجو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الامريكية ، فالمستشارة الألمانية أنجيلا مريكل قدّمت التهنئة والرئيس الفرنسي ماكرون وغيرها من الدول الأخرى".





ونوّهت إلى أن الرئيس بايدن هو أكبر الرؤساء الأمريكيين سنًا ممن وصلوا لسدة الحكم في الانتخابات الأمريكية وأكثر الرؤساء الذين حصلوا على أصوات في تاريخ الانتخابات الأمريكية أيضًا حيث إن الانتخابات الأخيرة كانت الأعلى تصويتًا في تاريخ الولايات المتحدة.





ولفتت إلى أن حجم المشاركة الضخم الذي بلغ نحو 160 مليون أمريكي يعكس حجم الاهتمام والاستقطاب في الانتخابات الأكثر زخمًا في تاريخ الولايات المتحدة فالأمريكيون أرادوا أن تكون هناك نتيجة رغم أن فارق التصويت كان بسيطًا.