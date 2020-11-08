المدارس تتلقى تعليمات للتعامل مع الأمطار وسوء الأحوال الجوية | تفاصيل

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وكانت قد تعرضت محافظة القاهرة وغيرها من المحافظات لامطار، وقد تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع اي تجمعات للمياه .





وقد وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد بالشوارع للتاكد من قيام بالوعات الامطار بتصريف الامطار والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.





كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .





وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .





ومن جانبه .. قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الأحد الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.





ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.





ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.





وقد شهدت محافظة الإسكندرية، خلال الساعات الماضية هطول الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، عقب ليلة عاصفة شهدتها جميع أنحاء مدينة الإسكندرية، وأدت إلى غرق عدد من الشوارع الرئيسية بالمياه، نظرًا لكمية مياه الأمطار غير المسبوقة، والتي تفوق القدرة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.





كما أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارًا بتعليق الدراسة غدًا الأحد الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، بجميع المدارس بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية..





وأضافت المحافظ أنه سيتم انتظام الدراسة يوم الاثنين الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٠، مؤكدة أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل وفق خطة محددة لمجابهة الآثار الناتجة عن موجات الطقس السيئ.





و قرر اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غدًا الأحد ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية (للطلاب ومعلمون ).



كما تقرر أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .



وأهابت محافظة البحيرة ، بالمواطنين الإلتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى.



وأعلن الدكتور سمير النيلي وكيل الوزارة مساء اليوم موافقة السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي اعتبار غدا الأحد أجازة للمعلمين العاملين بالمدارس الواقعة علي خطي شرق وغرب مدينة مرسي مطروح ومعلمي إدارات الضبعة والنجيلة وسيدي براني الذين يستقلون أتوبيسات النقل العام التابعة للمحافظة

يأتي ذلك حفاظًا علي صحة وأرواح المعلمين الذين يستقلون تلك الاتوبيسات يوميًا للذهاب الي مدارسهم بتلك الإدارات التعليمية ، نظرا للأحوال الجوية السيئة وموجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة .



وكان قد قال محمود شاهين،مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنه يوجد حالة من عدم الاستقرار فى معظم السواحل الشمالية الغربية و الدول المطلة على البحر المتوسط ومناطق الوجه البحرى .

وأوضح محمود شاهين أن الأمطار كانت غزيرة فى الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والسلوم وبلطيم وامتدت الأمطار المتوسطة إلى وسط وشمال الدلتا وأمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة، مضيفًا أنه يتم التنسيق مع هيئة الارصاد الجوية أولا بأول لحسم إلغاء أيام الدراسة.





وأضاف محمود شاهين، أن محافظ الإسكندرية و محافظ مطروح تواصلا مع اللواء هشام طحون رئيس الأرصاد لتوضيح حالة الطقس وبناء عليه اتخذ محافظ الأسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة ، معقبًا أنه غير متوقع سقوط أمطار غزيرة على محافظة القاهرة.

وأكد محمود شاهين ، أن درجات الحرارة تتراوح بين 24 الى 25 درجة مئوية على أغلب مدن محافظات شمال البلاد نهارًا ، وتنخفض الى 18 او 19 ليلًا ، موجهًا بضرورة إرتداء ملابس ثقيلة ليلا لبرودة الجو .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على جميع المدارس استغلال الإذاعة المدرسية في عمل توعية للمجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقرى والنجوع.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أيضا على ضرورة قيام جميع مديري المدارس والمعلمين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء، وعدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها سواء كان هذا الخطر متمثلا في وجود كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري رقم 262 بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.وأخيرا.. تم التشديد على ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة في المبنى المدرسي أو السور على وجه السرعة، والاهتمام بالتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة اولا بأول وصيانة زجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.