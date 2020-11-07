لميس الحديدي توجه رسالة قوية بعد فرحة جماعة الإخوان بفوز جو بايدن

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على رد فعل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على حساب منافسة دونالد ترامب.





وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON": "عندنا طبعا احتفال واسع من جماعة الإخوان في كل مكان في تركيا وكأن مرسي رجع لهم تاني، وكأن السعادة رجعت تاني في حياتهم".





وأضافت، أن القلق من بايدن مبرر لكن مبالغ فيه: "والأفراح اللي عاملينها جماعة الإخوان مضحكة بالنسبة لأي حد يقرأ في السياسة ويحاول أن يفهم شكل الوضع، وبالرغم من أن القلق من عودتهم مبرر ومشروع وأن كابوس الإخوان لا يجب ان ننساه وان يكون ماثلًا أمامنا، لكن قراءة الملفات تأخذنا إلى نتائج مختلفة".





وأشارت إلي أن مصر 2020 ليست هي مصر 2005 و2012، متابعة: "إحنا مش نفس الدولة ولا نفس الشعب ولا نفس الرئيس، هناك تغيير كبير جدًا، ولا حتى الجماعة نفس ما كانت عليه، فقد فقدت الكثير جدًا من قوتها بعدما طردها المصريون في 30 يونيو".





موجهة حديثها إلى كل من أسمتهم بـ"المحتفلين على السوشيال ميديا": "2011 لن تعود مرة أخرى، لأن الشعب المصري هو من طرد الإخوان، والمصريون أنفسهم لن يقبلوا بعودة الإخوان مرة أخرى، ولو جالنا مليون رئيس ديموقراطي أو جمهوري لن يعودوا مرة أخرى".





وتابعت : "عاوزة ثقة بالنفس، نحن من أسقطنا الإخوان في عام 2013 في عز عهد ديموقراطي مزدهر للرئيس أوباما وتعثرت علاقتنا بالكثيرين، واستطاع الرئيس السيسي أن يغير كل ذلك وان يقنع العالم بأن ما حدث في ثورة 30 يونيو كان ثورة شعب، وعلينا أن نثق بأنفسنا، نحن دولة أكثر استقرارا وقوة وتماسكا.





واكملت حديثها قائلة : نحن دولة محورية مهمة على الخارطة الإقليمية والدولية، واستطاعت الإدارة المصرية في أقل من 6 سنوات أن تعيد مصر إلى مكانتها وربما بشكل أكبر وأكثر ثقلًا على الساحة الدولية وان تكون تحالفات عربية ودولية مهمة تجعل من الصعب اختراقها وتغيير أوضاعها".