أستاذ إقتصاد دولي: ترامب عدو نفسه.. الشعب الأمريكي يشعر بمرارة

توقع الدكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل بجامعة نيورك أن تبدأ الأسواق تعاملاتها مع بداية الأسبوع بدفعة بعد حسم الانتخابات الامريكية ترشحها للصعود.





وقال إن ترامب ترك الاسواق في مستويات غير مسبوقة ومؤشر داو جونز بمقدار 27 ألف نقطة، متوقعا مواصلة الارتفاع لكن ستكون مصحوبة ببعض التذبذبات للخلف لحين وضوح السياسة الاقتصادية والضريبية للرئيس الجديد".





وحول استقبال الامريكين لنبأ فوز بايدن قال في مداخلة عبر " سكايب " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا " "الشعب الامريكي يشعر بمرارة غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والصحي ويكفي أنه بالامس فقط لدينا 135 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية وسيمثل تحدي كبير لبايدن ما حدث في الانتخابات الأمريكية لم يحدث من قبل ".





وحول تحركات ترامب القضائية للطعن في نتيجة الانتخابات قال إن الامر كان محسومًا من ثاني يوم لصالح بايدن لكن ماحدث هو محاولة لاقناع ترامب بالهزيمة على نار هادية والحزبين الجمهوري والديمقراطي أنصارهم يملكو ن السلاح من ميلشيات كثيرة مؤيدة للطرفين و الشعب الأمريكي يشعر أنه ضمن دول العالم الثالث بسبب الفوضى الانتخابية ".





وتابع أن تاثير تحركات ترامب القضائية على الاقتصاد والاسواق العالمية لن يكون في صورة إنهيار بل في صورة صعود حذر لحين إتضاح الرؤية والسياستين الاقتصادية والضريبية للرئيس الجديد ".





وحول ملامح الاقتصاد الامريكي بعد عهد ترامب قال زكي أنه إلى يوم 15 مارس الماضي كان الاقتصاد الامريكي من أكبر الاقتصاديات في العالم والمؤشرات كانت شاهدة سواء البطالة التي هبطت من 5% إلى 3.4 % وبدون شك من أكبر ضحايا لكورونا هو ترامب وفي ذات الوقت أكبر عدو لترامب هو ترامب ذاته لان سياسته العدائية ولهجته العدائية المتصاعدة ونقده اللاذع المستمر لم يخلق عداوة فقط مع الحزب الديمقراطي بل ومع حزبه ايضًا أضر بالعديد من مفاهيم الحرية والعدالة خلال فترة حكمة ".





وتابع: "الانتخابات الاخيرة لم تكن بين بايدن وترامب بل كانت بين ترامب والاعلام والجامعات والسينما وبين ترامب والعالم".





وحول سيناريوهات قبول ترامب بالهزيمة قال: "السياسين في الولايات المتحدة في الحزب الجمهوري بيقلوله كفاية عملت شغل هايل وإخرج بكرامتك لكن الظاهرة الترامبية لن تختفي من البيت الابيض.