لطلاب الدراسات العليا بكلية الآثار.. كيف تنشئ حسابا على المنصة الإلكترونية؟

أعلنت كلية الاثار جامعة القاهرة، أنه تم عمل حساب خاص بكل طالب من طلاب الدراسات العليا، علي منصة البلاك بورد، وكذلك إنشاء بريد إلكتروني اكاديمي علي دومين pg.cu.edu.eg .





وأوضحت كليه الآثار، للطاب، كيفية حصولهم علي اسم المستخدم وكلمة المرور لكل منهم، وذلك من خلال اتباع اي من الطريقتين الاتيتين:





- الأولى: الكترونيا؛ من خلال اتباع الخطوات الموجودة في الرابط الاتي: https://youtu.be/36fIqpkkwZU





- الثانية: الحصول عليها مباشرة يدويا من خلال التوجه الي مركز تكنولوجيا المعلومات بالكلية.





وكان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قال إن الكلية جاهزة لكل الأحوال والاحتمالات في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا ، لأن منصة (بلاك بورد) بها العديد من الخيارات لتعليم جيد ولتوصيل المعلومة والامتحان بأسلوب سهل كما تقيس قدرات الطلاب وتمكن من تقييمهم .

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