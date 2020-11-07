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توك شو

رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: إدارة بايدن للم الشمل والتوافق الحقيقي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:52 م
بايدن
بايدن
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قسم الـتـوك شـو
قال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن إدارة جو بايدن ستكون للم الشمل والتوافق الحقيقي وسوف يعطي نوع من التوازن.

وأضاف «مهنا» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «on» أن سياسات أوباما أضرت بالشرق الأوسط وبايدن لن يكون مثله .

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا كبير ووثيق، موضحا أن بايدين هو النتاج الحقيقي للمؤسسات الأمريكية.

ولفت الي أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة تمكن من جذب الاستثمار الاجنبي.

وكانت  وسائل إعلام أمريكية قد اعلنت، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

مع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يصبح بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.

ولد جو بايدن في سكرانتون التابعة لولاية بنسلفانيا عام 1942، وأصبح محاميًا في عام 1969، وانتخب لمجلس مقاطعة نيوكاسل عام 1970.

في عام 1972 انتخب لأول مرة بمجلس الشيوخ وأصبح حينها أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة.

أعيد انتخابه في مجلس الشيوخ 6 مرات، وعندما استقال ليتولى منصب نائب الرئيس كان رابع أكبر عضو في المجلس.

وتولى بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي السابق السابق باراك أوباما بين عام 2009 و2017

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