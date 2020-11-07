AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كليب عرقسوسي لـ مصطفى شوقي يقترب من 11 مليون مشاهدة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:55 م
مصطفى شوقي - عرقسوسى
مصطفى شوقي - عرقسوسى
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "عرقسوسى" للمطرب مصطفى شوقى 10 ملايين و892 ألفا، مقتربة من 11 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية لشركة فري ميوزك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في شهر سبتمبر. 

"عرقسوسي" تعد التعاون الثالث بين مصطفى شوقى والملحن بلال سرور، إذ غنى من ألحانه "ضارب عليوي"، ومن قبلها "ملطشة القلوب"، وكتب كلمات الأغنيتين الشاعر صابر كمال، بينما كتب نصر محروس "وحشتوني "ولحنها مصطفى شوقي. 

من ناحية أخرى اقترب كليب أغنية "ضارب عليوي" للفنان مصطفى شوقي من حاجز الـ6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب؛ بعد اسبوع على طرحها بقناة شركة فري ميوزك. 

الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج نصر محروس. 

يذكر أن أبرز أعمال الفنان مصطفى شوقي، أغنية "ملطشة القلوب" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، حيث وصلت إلى 25 مليون مشاهدة حتى الآن. 

وتقول كلماتها: "على فين العزم إن شاالله ؟! .. وإيه اللي قطعلك نومة؟ .. ده لولاش الستر من الله .. مكانتش قامت لك قومة .. لسة لك عين تدوب؟.. مانتاش عايز تتوب؟ .. ده البر ماهوش أمان .. والعشق مالوش ضمان .. ده رهان على حدف طوب .. ونشانك سهمه خايب .. يا ملطشة القلوب .. يا جلاب المصايب". 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النجوم يتنافسون في موسم الصيف بالأغاني السينجل .. عمرو دياب يطرح أماكن السهر مع دينا الشربيني .. حسين الجسمي يتألق بالبنط العريض

كليب "عرق سوسي" لـ مصطفى شوقى يقترب من 3 ملايين مشاهدة

مصطفى شوقى يحقق 4 ملايين مشاهدة بكليب عرقسوسى

مصطفى شوقي يحقق 6.8 ملايين مشاهدة بكليب عرقسوسى

مصطفى شوقى يحقق 9 ملايين مشاهدة بكليب عرقسوسي

مصطفى شوقي يحقق 9.8 مليون مشاهدة بـ كليب عرقسوسي

ترشيحاتنا

الصحة تحسم الجدل حول إصابة الفنانة نشوى مصطفى بفيروس كورونا

أول تعليق من بايدن بعد إعلان فوزه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر قبل النوم؟

هاني مهنى: مينفعش يبقى عندي عمرو موسى وجمال وعلاء مبارك وأدعو بيكا وشاكوش فى زفاف بنتى

نقابة الموسيقيين تهاجم هاني مهنى لمشاركة حمو بيكا وحسن شاكوش في زفاف ابنته هنادي

عمومية الريشة الطائرة تعتمد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من الأمراض .. 10 نصائح لتطهير المنزل من الميكروبات

بنتلي bentley تعلن انسحابها من تصنيع محركات البنزين .. تفاصيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر قبل النوم؟