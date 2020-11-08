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مرأة

8 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 8 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك واقعي وعملي وتختار دائما مواجهة الحياة والوقع وعدم العيش في الأوهام. تستطيع أن تحقق نجاحات شخصية وتحصل على مساعدات غير منتظرة. لديك قوة شخصية وموهوب في تحقيق مكاسب مادية.

نصيحة:

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

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