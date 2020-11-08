جامعة القاهرة تفتح باب التقدم لجائزة الملك حمد بن عيسى .. التفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للبحوث العلمية بجامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لجائزة ( اليونيسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة ) لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والإتصال في التعليم لعام 2020 ، والموجهة للأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية على الصعيد الدولي ، وذلك تحت رعاية مملكة البحرين .
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ويكون مجال البحث لهذا العام هو ( استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز استمرارية التعلم وجودته ) على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح لنيل الجائزة يوم 18 ديسمبر 2020 .
وسيتم تكريم اثنين من الفائزين في مقر اليونيسكو بباريس في احتفال رسمي ، كما يتم مكافئة الفائزين بمبلغ 25000 دولار امريكي لكل فائز في بداية العام الجديد .
يتم التسجيل للجائزة باللغة الإنجليزية من خلال الموقع الرسمي لليونسكو على الانترنت ، كما تقديم الترشيحات باللغتين الإنجليزية والفرنسية الكترونيا للجهات المختصة باليونسكو .
وعلى جانب آخر .. كان قد أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم البدء في خطة كبيرة منذ 3 سنوات لإحداث طفرة في جامعة القاهرة ، للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل، مشيرا إلى أن هدف الجامعة ليس فقط التعليم والبحث العلمي، ولكن المساهمة في دفع الاقتصاد.