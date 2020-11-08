جامعة القاهرة تفتح باب التقدم لجائزة الملك حمد بن عيسى .. التفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للبحوث العلمية بجامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لجائزة ( اليونيسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة ) لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والإتصال في التعليم لعام 2020 ، والموجهة للأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية على الصعيد الدولي ، وذلك تحت رعاية مملكة البحرين .





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ويكون مجال البحث لهذا العام هو ( استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز استمرارية التعلم وجودته ) على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح لنيل الجائزة يوم 18 ديسمبر 2020 .





وسيتم تكريم اثنين من الفائزين في مقر اليونيسكو بباريس في احتفال رسمي ، كما يتم مكافئة الفائزين بمبلغ 25000 دولار امريكي لكل فائز في بداية العام الجديد .





يتم التسجيل للجائزة باللغة الإنجليزية من خلال الموقع الرسمي لليونسكو على الانترنت ، كما تقديم الترشيحات باللغتين الإنجليزية والفرنسية الكترونيا للجهات المختصة باليونسكو .





وعلى جانب آخر .. كان قد أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم البدء في خطة كبيرة منذ 3 سنوات لإحداث طفرة في جامعة القاهرة ، للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل، مشيرا إلى أن هدف الجامعة ليس فقط التعليم والبحث العلمي، ولكن المساهمة في دفع الاقتصاد.





وأضاف "الخشت"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعة أنشأت أكبر منصة تعليمية في العالم، وبها مجموعة من التطبيقات والبرامج العالمية التي تطبق في أوروبا، موضحا أن الجامعة اهتمت بالتعليم الإلكتروني قبل جائحة كورونا، وقبل ان يهتم العالم به.



