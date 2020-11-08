AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القاهرة تفتح باب التقدم لجائزة الملك حمد بن عيسى .. التفاصيل

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
قســــم التعليـــــم
أعلنت الإدارة العامة للبحوث العلمية بجامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لجائزة ( اليونيسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة ) لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والإتصال في التعليم لعام 2020 ، والموجهة للأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية على الصعيد الدولي ، وذلك تحت رعاية مملكة البحرين .

اقرأ ايضا |
رئيس جامعة عين شمس يشارك في المؤتمر الدولي الأول لدول الحزام والطريق حول التنمية الخضراء

ويكون مجال البحث لهذا العام هو ( استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز استمرارية التعلم وجودته ) على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح لنيل الجائزة يوم 18 ديسمبر 2020 .

وسيتم تكريم اثنين من الفائزين في مقر اليونيسكو بباريس في احتفال رسمي ، كما يتم مكافئة الفائزين بمبلغ 25000 دولار امريكي لكل فائز في بداية العام الجديد .

يتم التسجيل للجائزة باللغة الإنجليزية من خلال الموقع الرسمي لليونسكو على الانترنت ، كما  تقديم الترشيحات باللغتين الإنجليزية والفرنسية الكترونيا للجهات المختصة باليونسكو .

وعلى جانب آخر .. كان قد أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم البدء في خطة كبيرة منذ 3 سنوات لإحداث طفرة في جامعة القاهرة ، للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل، مشيرا إلى أن هدف الجامعة ليس فقط التعليم والبحث العلمي، ولكن المساهمة في دفع الاقتصاد.

وأضاف "الخشت"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعة أنشأت أكبر منصة تعليمية في العالم، وبها مجموعة من التطبيقات والبرامج العالمية التي تطبق في أوروبا، موضحا أن الجامعة اهتمت بالتعليم الإلكتروني قبل جائحة كورونا، وقبل ان يهتم العالم به.

وتابع أنه يجب عدم الإكتفاء بالتعليم والبحث العلمى فقط، بل لابد من إضافة قيمة جديدة للاقتصاد القومى، لافتا إلى أنه تم إنشاء أكبر منصة ذكية للتعلم فى العالم بجامعة القاهرة.

وأكد دور الجامعة ليس دورها التعليم والبحث العلمى فقط، بل المساعدة فى التنمية الشاملة مثل الزراعة والإنتاج والتحديات المختلفة التى تواجهها مصر.

وأشار إلى أن مستشفى اللطوارئ كانت تعانى من الإهمال وتم تطويرها وفق الكود العالمى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث.. جامعة القاهرة تستعد لإطلاق منظومة التعليم الإلكتروني

رئيس جامعة القاهرة يعلن إطلاق المنصة التعليمية الذكية للجامعة بأنظمة عالمية متكاملة

رئيس جامعة القاهرة يكشف مزايا المنصة الإلكترونية الجديدة

خالد عبد الغفار يشيد بالمنصة التعليمية الذكية لجامعة القاهرة

عبدالغفار والخشت يشهدان أول تجربة ناجحة للمنصة التعليمية الذكية بجامعة القاهرة

برلمانية: تحول جامعة القاهرة إلى ذكية لتطبيق منظومة التعليم عن بعد

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن استخدام كروت ميزة

أبرزها سب الديك.. تعرف على 13 كلمة يُكره للرجال قولها

مصطفى والشحات.. الأهلي والزمالك يسيطران على الأجمل في دوري أبطال أفريقيا

جلال وفؤاد كلمة السر .. إنبي ينتظر هدية الأهلي في الميركاتو الصيفي

ليفربول يسعى للثأر من مانشستر سيتي في قمة نارية مبكرة بـ الدوري الإنجليزي

عمره 55 عاما.. المصري أمير معبد يحقق المركز الرابع في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير نيجيري يستأجر مطعمًا كاملًا لأول فتاة قابلها في نيويورك .. صور

ميتسوبيشي تطرح أتراج 2021 mitsubishi attrage .. صور

أسلحة ومتفجرات في منزله.. اعتقال أخطر مراهق بريطاني