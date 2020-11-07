AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

استخراج الرخصة وشروط المزاولة.. كل ما تريد معرفته عن قانون السايس

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:46 م
قانون السايس
قانون السايس
Advertisements
حسن رضوان
جاء مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (السايس) حتى يضع حدًا لبلطجة الاشخاص فى المواقف والارصفة من خلال وضع قواعد  والإجراءات اللازمة للاستفادة بالشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقاتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن.




وجدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال جلسته الأربعاء،  وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات "السايس"، ويستعرض "صدى البلد" شروط مزاولة مهنة السايس في ضوء القانون الجديد:


1. مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

2. تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

3. تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4. تكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

5. يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

6. يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

7. يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.


وفي حالة مزاولة المهنة بدون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

2000 جنيه رسوم مزاولة المهنة.. كل ما تريد معرفته عن قانون السايس

6 أشهر حبس وغرامة 10 آلاف جنيه .. عقوبة السايس المخالف بالقانون

لمدة 3 سنوات.. تعرف على شروط استخراج رخصة السايس بالقانون الجديد

ما الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول نشاط السايس؟.. القانون يرد

لاستكمال خطة الدولة فى الإصلاح.. البرلمان يحارب البلطجة بمشروع قانون السايس.. القضاء على العشوائية فى الشارع.. ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات أبرز الأهداف

7 نقاط تؤهلك لمزاولة مهنة السايس بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رعد وبرق في كل مكان.. هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. شاهد

إجراءات كويتية مهمة بشأن العمالة الوافدة

إلغاء القيود من 14 مارس.. السعودية تكشف عن إجراءات جديدة بشأن العمالة الوافدة

البسوا الشتوى.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين حول حالة طقس الأحد والاثنين

رغم ترشح زوجها للرئاسة.. كيم كارداشيان تحتفل بفوز بايدن على ترامب .. صور

أول تعليق من ترامب بعد إعلان فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو