توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 8 /11 /2020 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 8 /11 /2020 على الصعيد العاطفي والمهني والصحى، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
عاطفيًا: لا تعكر صفو الأجواء مع الشريك، بعد ثورة الغضب التي تحكمت في قراراتك في الأيام الماضية
صحيًا: تحاش محاولات استدراجك إلى أن تغضب لتعريض وضعك الصحي للخطر
عاطفيًا: تشارك في اتخاذ قراراتك المهمة مع الحبيب، فهو له كامل الحق بمناقشتك في بعض الأحيان
عاطفيًا: لا تفكر إطلاقًا في استفزاز الشريك، فقد يردّ عليك بعنف لم تنتظره منه
عاطفيًا: كن طويل البال مع الشريك وامنحه مزيدًا من الوقت، فهو ساعدك كثيرًا ويستحق منك بعض التضحية
عاطفيًا: مهمة سهلة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، تواجه الأمور بهدوء ولن تتسرع في التقدير
صحيًا: أحزم أمرك على الصعيد الصحي، ولا تتهاون في أي شيء
عاطفيًا: الشجاعة والثقة بالنفس هما عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وهذا غير جديد عليك
صحيًا: قم ببعض التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل، وخصوصًا تمارين العنق والكتفين
عاطفيًا: نظرتك إلى الحياة تختلف نحو مزيد من الإيجابية، وهذا يعود إلى جرعة التفاؤل التي منحك إياها الشريك
صحيًا: استشر طبيبك بين الحين والآخر، واطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات في جسمك
عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد يوم صعب أمضيته أخيرًا
صحيًا: قدرتك على تحليل الأشياء كبيرة، لديك هدف كبير تسعى دائمًا لتحقيقه، تريد مثلًا أن تخسر ثلاثين كيلوغرامًا من وزنك بسرعة من دون استشارة الطبيب
عاطفيًا: يكون تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تصرفاتك إزاءه، وهنا يفرض الحذر نفسه
عاطفيًا: تجد نفسك في موقف حرج أمام الشريك بسبب بعض الأخطاء، لكن ذلك لن يستمر طويلًا
صحيًا: مرر هذا اليوم من دون أن تخالف التعليمات الطبية المطلوبة منك للمحافظة على صحتك
برج الدلو:
مهنيًا: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع
عاطفيًا: الوضع العاطفي يشهد جدالًا وخلافًا، لا يلبث أن يزول، حيث تكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت
صحيًا: حيويتك ونشاطك يمنعانك من ملازمة البيت، ويحثانك على القيام بالحركة الدائمة
عاطفيًا: يساعدك الشريك على الخروج من بعض الظروف الصعبة، وهذا يرفع أسهمه من أجل مستقبل واعد
صحيًا: بين السمنة والتخلص منها مرحلة من الالتزامات، القرار بين يديك للتخلص منها.