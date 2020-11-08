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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 8 /11 /2020 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 8 /11 /2020 على الصعيد العاطفي والمهني والصحى، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


برج الحمل:
مهنيًا: تقدم على تغييرات جذرية في العمل، وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بدون عراقيل ووفقًا لما خططت له

عاطفيًا: لا تعكر صفو الأجواء مع الشريك، بعد ثورة الغضب التي تحكمت في قراراتك في الأيام الماضية

صحيًا: تحاش محاولات استدراجك إلى أن تغضب لتعريض وضعك الصحي للخطر


برج الثور:
        مهنيًا: تتخلص من المعترضين على مشاريعك، تحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر

عاطفيًا: تشارك في اتخاذ قراراتك المهمة مع الحبيب، فهو له كامل الحق بمناقشتك في بعض الأحيان

صحيًا: ألم خفيف ينتابك بين الحين والآخر، لا تخف إنه نتيجة توتر الأعصاب

برج الجوزاء:
     مهنيًا: قد تجد أحيانًا أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيرًا، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصًا أنك تملك الإمكانات

عاطفيًا: لا تفكر إطلاقًا في استفزاز الشريك، فقد يردّ عليك بعنف لم تنتظره منه

صحيًا: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك

برج السرطان:
  مهنيًا:تكون الظروف كلها مشجعة على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح

عاطفيًا: كن طويل البال مع الشريك وامنحه مزيدًا من الوقت، فهو ساعدك كثيرًا ويستحق منك بعض التضحية

صحيًا: تجنب قدر الإمكان الأماكن الرطبة ولا سيما أنك تعاني الربو وضيقًا في التنفس


برج الاسد:
مهنيًا: بانتظارك سفر أو رحلة أو انتقال، أو تغير وضع عام في أعمالك ويكون الحظ معك ويقف الى جانبك فى كل تحركاتك

عاطفيًا: مهمة سهلة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، تواجه الأمور بهدوء ولن تتسرع في التقدير

صحيًا: أحزم أمرك على الصعيد الصحي، ولا تتهاون في أي شيء


برج العذراء:
مهنيًا: تشكو من ضعف او عقبات في عملك كل ما عليك هو إعادة تصحيح المسار أو العودة عن قرار ما

عاطفيًا: الشجاعة والثقة بالنفس هما عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وهذا غير جديد عليك

صحيًا: قم ببعض التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل، وخصوصًا تمارين العنق والكتفين


:برج الميزان
    مهنيًا: مشروع مهم للغاية يدفعك إلى إعادة النظر في حساباتك مجددًا، وخصوصًا أن مستقبلك المهني يتحدّد وفقًا للنتائج

عاطفيًا: نظرتك إلى الحياة تختلف نحو مزيد من الإيجابية، وهذا يعود إلى جرعة التفاؤل التي منحك إياها الشريك

صحيًا: استشر طبيبك بين الحين والآخر، واطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات في جسمك


برج العقرب:
        مهنيًا: كن أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك

عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد يوم صعب أمضيته أخيرًا

صحيًا: قدرتك على تحليل الأشياء كبيرة، لديك هدف كبير تسعى دائمًا لتحقيقه، تريد مثلًا أن تخسر ثلاثين كيلوغرامًا من وزنك بسرعة من دون استشارة الطبيب


برج القوس:                          
   مهنيًا: تسير الأمور على نحو جيّد، وتمارس صلاحياتك، وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع

عاطفيًا: يكون تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تصرفاتك إزاءه، وهنا يفرض الحذر نفسه

صحيًا: الصحة السليمة نسعى إلى إبقائها سليمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا، فلا تحاول التفريط فيها

برج الجدي
مهنيًا:عليك أن تجد حلولًا عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها اليوم، وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة

عاطفيًا: تجد نفسك في موقف حرج أمام الشريك بسبب بعض الأخطاء، لكن ذلك لن يستمر طويلًا

صحيًا: مرر هذا اليوم من دون أن تخالف التعليمات الطبية المطلوبة منك للمحافظة على صحتك


برج الدلو:

مهنيًا: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع

عاطفيًا: الوضع العاطفي يشهد جدالًا وخلافًا، لا يلبث أن يزول، حيث تكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت

صحيًا: حيويتك ونشاطك يمنعانك من ملازمة البيت، ويحثانك على القيام بالحركة الدائمة


برج الحوت:       
مهنيًا: تماطل في مشروع أو تعاني مماطلة وتبذل جهودًا مضاعفة بغية المحافظة على موقع أو دفع عمل نحو الإنجاز

عاطفيًا: يساعدك الشريك على الخروج من بعض الظروف الصعبة، وهذا يرفع أسهمه من أجل مستقبل واعد

صحيًا: بين السمنة والتخلص منها مرحلة من الالتزامات، القرار بين يديك للتخلص منها.

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