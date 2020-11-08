أخبار التوك شو.. أحمد موسى محذرا: أعداد مصابي كورونا ستتضاعف.. طقس سيئ يضرب الإسكندرية.. والمحافظ: لا تسيروا بجوار أعمدة الإنارة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي...





قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم إصدار تعليمات لوكلاء وزارات المصالح الحكومية، بعدم حضور كل الموظفين، ماعدا الموظفين أصحاب الأهمية في العمل وفق متطلبات العمل، وذلك نظرا لموجة الطقس السيئ.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر في تزايد مستمر في الآونة الأخيرة.





علق الموسيقار هاني مهنى، على الإنتقادات التى تعرض لها بسبب حضور حمو بيكا حفل زفاف ابنته الفنانة هنادي مهنى على الفنان أحمد خالد صالح، قائلا:" لم أوجه له أى دعوة لحضور الزفاف".





قال محمود شاهين،مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنه يوجد حالة من عدم الاستقرار فى معظم السواحل الشمالية الغربية و الدول المطلة على البحر المتوسط ومناطق الوجه البحرى .





أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن الهيئة مستقلة لا سلطان عليها وتدير الانتخابات بنزاهة وحيادية، موضحا أنها مشكلة من 10 قضاة من الهيئات والجهات القضائية.





قال عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري، إن البعض يعتقد انه من الضروري استقالة الحكومة الحالية مع انتخاب مجلس نواب جديد.





كشف الفنانة بسمة، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، قائلة:" درس والواحد اتعلمه".



