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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية اليوم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
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علياء فوزى
يدلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بصوته، في انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الثانية، اليوم الأحد، في مقر لجنته بمنطقة التجمع الاول.
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 وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ، امس السبت و تسمتر حتى التاسعة من مساء اليوم الاحد.

وشهد اليوم الاول اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تعقد يومى السبت والأحد الموافقين ٧ - ٨ نوفمبر الجاري فى دوائر ١٣ محافظة وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

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