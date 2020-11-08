أهالي قرية الحلة في قنا يستغيثون من الانقطاع المستمر للمياه

استغاث أهالى قرية الحلة مركز قوص محافظة قنا، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من انقطاع المياه بصفة مستمرة.









ويقول الأهالى فى رسالتهم: "نحن في طريقنا للجفاف بسبب عدم انتظام ضخ المياه للمنازل فدائما منقطعة، بالإضافة إلى أنها تأتي ضعيفة جدا، علما بأن محطة مياه قرية الحلة مدمجة بمحطة مياه جزيرة مطيرة، وبالرغم من ذلك أنها غير منتظمة ودائما منقطعة وضعيفة جدا".





وناشدوا المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى سرعة حل المشكلة رأفة بالأهالى.









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