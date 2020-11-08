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بين الناس

أهالي قرية الحلة في قنا يستغيثون من الانقطاع المستمر للمياه

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أهالى قرية الحلة مركز قوص محافظة قنا، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من انقطاع المياه بصفة مستمرة.


ويقول الأهالى فى رسالتهم: "نحن في طريقنا للجفاف بسبب عدم انتظام ضخ المياه للمنازل فدائما منقطعة، بالإضافة إلى أنها تأتي ضعيفة جدا، علما بأن محطة مياه قرية الحلة مدمجة بمحطة مياه جزيرة مطيرة، وبالرغم من ذلك أنها غير منتظمة ودائما منقطعة وضعيفة جدا".

 
وناشدوا المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى سرعة حل المشكلة رأفة بالأهالى.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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