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فن

في عيد ميلاد محيي إسماعيل.. تعرف على أبرز تصريحاته الجريئة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
يحل اليوم عبد ميلاد الفنان محيي إسماعيل الـ 74 الذي امتاز بالغرابة عند جمهوره، فدائما يصدمك بأرابه الغريبة، وكان له عدد من التصريحات الجريئة بعد حلوله ضيفًا على  المخرجة إيناس الدغيدي في الموسم الجديد من  برنامج "شيخ الحارة والجريئة".

قال محيي إسماعيل عن محمد رمضان: "ممثل شاطر ولكنه صغير السن ومهم جدًا أن يكون معاه حد مستنير يقرصه من ودنه ويقوله خلى بالك انت زوّدت المنطقة اللي انت ماشي فيها واحنا مش عايزين رمضان يسيء الاختيار".

وأكد الفنان محيي إسماعيل، أنه رفض المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع النجم الكبير عادل إمام، قائلاً: "مؤلف المسلسل يوسف معاطي كلمني وطلب مني المشاركة فوافقت بشرط يتصل عليا عادل إمام، فقالي إنه بيتكرم في تونس"، لافتا إلى أن يوسف معاطي أرسل له 15 حلقة من المسلسل لكنه رفض استكماله دون أسباب.

وحكى محيي إسماعيل، عن قصة حبه لإحدى الفتيات بطريقة جريئة، وقال: "أنا قادر وفاجر".

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