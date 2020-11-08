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محلل سياسي: أمريكا تشهد استقطاب غير مسبوق

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:31 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور توفيق حميد، المحلل السياسي، إن الصراع في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح به استقطاب لدرجة لم تحدث في تاريخ أمريكا من قبل بسبب نجاح جو بايدن علي دونالد ترامب.


وأضاف «حميد» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الحزب الديمقراطي والجمهوري كانوا يسيرون في نفس الاتجاه ولكن يختلفون في الزوايا والسرعات.


وتابع المحلل السياسي، أن في الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020 الحزبين صاروا في اتجاه معاكس لبعضهما فكلا منه كان يسير في اتجاه معين يري فيه مصلحته الخاصة للوصول إلى الحكم بسهولة ويسر.

من جانبه قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي في مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ولاية كاليفورنيا الامريكية احتفلت بفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الامريكية لان بها كثير من الديمقراطيين.  


وأضاف «مورجان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الولايات المتحدة الامريكية شهدت أعلي نسبة تصويت في هذه الانتخابات لأول مرة علي مر التاريخ.


وتابع الباحث السياسي في مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن دونالد ترامب قدم ومازال يقدم طعون كثيرة علي نتيجة فرز الاصوات حتي انتهاء فترة تقدم الطعون يوم 8 ديسمبر 2020.

وأوضح مورجان، أن عدم تعامل دونالد ترامب مع أزمة فيروس كورونا وانتشارها هو السبب الرئيسي في خسارته للانتخابات الرئاسية أمام نظيره جو بايدن.


وأشار إلى أن المواطن الأمريكي لا يهمه إلا الحالة الاقتصادية لدولته، وهذا الذي كان ينادي به دونالد ترامب ولكن بعض المواطنين كانوا يريدون الاهتمام بحالتهم الصحية والعمل علي ملف أزمة فيروس كورونا المستجد وحلها.

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