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برلمان

أمانة مستقبل وطن بحلوان تساهم في نجاح اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:22 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
شهدت مدارس حلوان اصطفاف المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى العرس الانتخابي للبرلمان قلل غلق الصناديق فى اليوم الأول حيث شهدت  مدرسة صابر أبو ناب بحلوان،  وغيرها من المدارس، حضورا كثيفا من المواطنين للتصويت فى أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020. وقبل نهاية اليوم الأول للاقتراع.

وأتمت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ومنطقة حلوان استعداداتها الأمنية لتأمين انتخابات مجلس النواب بخطة تأمين مشددة.

ووضعت أمانة حلوان برئاسة أمين الحزب الاستاذ طارق داوود خطة موضوعة على إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الإنتخابات مجهزة بأحدث التقنيات ورصد لأعداد الناخبين أمام اللجان مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.

واشتملت الخطة على العمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى اللازم للتيسير على الناخبين، ومنها تسهيل التحرك لكبار السن وذوى الإعاقة للتيسير عليهم.

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