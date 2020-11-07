بالرغم من سوء الأحوال الجوية ... نجوم الأوبرا يتألقون في خامس ليالي مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

أقيم مساء اليوم السبت على مسرح دار أوبرا الاسكندرية حفلا فنيا للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ومشاركة نجوم الأوبرا في ليلة جديدة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية ال٢٩ والتي تنظمه دار الأوبرا المصرية في الفترة من ١ الى ١٠ نوفمبر الجاري برئاسة دكتور مجدي صابر.





بدأ الحفل بفاصل غنائي للفنان أمجد العطافي حيث قدم فاصلا من الحان زمن الفن الجميل بالإضافة الى بعض الحانه الخاصة منها الحب الكبير.. مش كفاية.. ولا يعلى عليك.. الحلوة داير شباكها.. صابر وراضي.. أنا كل ما اقول التوبة.





اقرأ أيضًا:

تعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لاستمرار سوء الأحوال الجوية





ثم التقى جمهور الاسكندرية والذي حضر بالرغم من صعوبة الاحوال الجوية والمطر الشديد مع فاصلا غنائيا للفنانة سوما حيث قدمت باقة من أجمل الالحان لكبار المطربين في مصر والوطن العربي منها ... ده حبيبي.. يا تمر حنة.. سهر اليالي.. أما براوة.. سألونى الناس.. سيدي يا سيدي.. أجدع صحاب.. نسم علينا الهوى.





وبالفاصل الثاني من الحفل قدم الفنان محمد ظهير عزف منفرد على الة الكمان (موسيقى من تحت الماء) و شارك الفنان ابراهيم رمضان بأغنية على قد الشوق من الحان الموسيقار الراحل كمال الطويل واختتمت الحفل الفنانة مى فاروق بباقة متميزة من أغاني التراث بالإضافة الى مجموعة من اغانيها الخاصة منها وحياتك يا حبيبى.. يا شمس يا منورة غيبى..من حبى في يا جارى..مغرم..يا غريب الدار..الشتا..مالي.. أنت عمرى.