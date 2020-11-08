القلم الرصاص والإشارة على البطاقة .. 6 محظورات تجنبها ليكون صوتك الانتخابي صحيحا

شهد أمس السبت، انطلاق الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 2083 مرشحا في 70 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.





وفتحت 9 آلاف و468 لجنة في 70 دائرة انتخابية بـ 13 محافظة أبوابها لاستقبال 31 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب.





وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





ولكن قبل الإدلاء بصوتك في الانتخابات النيابية، يجب أن تعرف محظورات التصويت، والتى قد تبطل صوتك، في الداخل والخارج.





وبالنظر إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، سنجد أنه حدد ٦مبطلات لعملية التصويت، وحظر الناخبين من القيام بها.





وشملت المحظورات، استعمال الناخب القلم الرصاص فى التأشير، مؤكدا أن إستخدامة يبطل الصوت الانتخابى.





وأكد القانون أن الصوت يعتبر باطلا، إذا كان معلقا على شرط ( كأن يقول الناخب مثلا بأنه ينتخب المرشح فلان بشرط أن يحقق آماله).





واعتبر القانون أن الصوت باطل إذا اعطى لأكثر أو لاقل من العدد المطلوب انتخابه، بحيث يجب أن يختار كل ناخب عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، كما يعتبر الصوت باطل إذا أثبت الناخب رأية علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو علي بطاقة عليها توقيع الناخب.





وأشار القانون إلى أنه يعتبر الصوت باطل إذا وضع الناخب علي بطاقة الانتخاب أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.





وألمح قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى نقطة هامه، تتضمن انه إذا وضعت الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت من خلاله صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراح بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب علي ذلك بصورة تلقائية أثر علي صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها.





واسند ذلك إلى أنه في حالة إذا لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الوطنية للانتخابات علي أن العيب المشار إليه، أثر علي نزاهة أو مصداقية إجراءت الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.





وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.





وتقلص عدد المرشحين إلى 2083 مرشحا وذلك بعد وفاة المرشح خيرى سعيد عبدالغنى احمد وشهرته خيرى سعيد وهو مترشح فردى عن الدائرة الثانية بمحافظة الشرقية ومقرها مركز بلبيس مستقل ويحمل رقم 28 فى الكشوف المرشحين من إجمالى عدد المترشحين بالدائرة ليصبح عدد المرشحين النهائي بهذه الدائرة 34 مترشحا، يتنافسون على 3 مقاعد. من جانبه أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن استلام جميع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية في المرحلة الثانية.

