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حوادث

القائمة والفردي.. كيف يصوت المواطن في انتخابات النواب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:05 ص
انتخابات النواب
انتخابات النواب
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جودت عيد - محمد زهير
ينطلق اليوم الأحد اليوم الثاني للمارثون الانتخابى للتصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 2083 مرشحا في 70 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وتفتح فى التاسعة صباح اليوم 9 الاف و468 لجنة في 70 دائرة انتخابية بـ 13 محافظة أبوابها لاستقبال 31 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب. 

ولكن قبل الإدلاء بصوتك في الانتخابات النيابية، يجب أن تعرف كيف تصوت فى المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب في الداخل .

وقالت الهيئة:" على الناخب أن يُبدى رأيه، فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم يقوم باختيار إحدى القوائم".

وتابعت الهيئة قائلة:"يجرى التصويت على القوائم فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردي".

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

وتقلص عدد المرشحين إلى 2083 مرشحا وذلك بعد وفاة المرشح خيرى سعيد عبدالغنى احمد وشهرته خيرى سعيد وهو مترشح فردى عن الدائرة الثانية بمحافظة الشرقية ومقرها مركز بلبيس مستقل ويحمل رقم 28 فى الكشوف المرشحين من إجمالى عدد المترشحين بالدائرة ليصبح عدد المرشحين النهائي بهذه الدائرة 34 مترشحا، يتنافسون على 3 مقاعد. من جانبه أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن استلام جميع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية في المرحلة الثانية.

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