القائمة والفردي.. كيف يصوت المواطن في انتخابات النواب

ينطلق اليوم الأحد اليوم الثاني للمارثون الانتخابى للتصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 2083 مرشحا في 70 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.





وتفتح فى التاسعة صباح اليوم 9 الاف و468 لجنة في 70 دائرة انتخابية بـ 13 محافظة أبوابها لاستقبال 31 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب.





ولكن قبل الإدلاء بصوتك في الانتخابات النيابية، يجب أن تعرف كيف تصوت فى المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب في الداخل .





وقالت الهيئة:" على الناخب أن يُبدى رأيه، فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم يقوم باختيار إحدى القوائم".





وتابعت الهيئة قائلة:"يجرى التصويت على القوائم فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردي".





وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.



