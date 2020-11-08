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حوادث

في انتخابات النواب.. 70 منظمة محلية ودولية تتابع التصويت في المرحلة الثانية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
انتخابات النواب
انتخابات النواب
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جودت عيد - محمد زهير
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض أن 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية وأجنبية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 منظمة إعلامية دولية يتابعة انتخابات مجلس النواب.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتين بدمياط، ونائبان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبان من دائرتين ببورسعيد، ونائبان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبان من دائرتين بجنوب سيناء.

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