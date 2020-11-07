محافظ الإسكندرية فى الشارع لمتابعة التعامل مع مياه الأمطار

وأشار إلى أنهم على أتم الاستعداد لتعامل مع المياه، وكشف أن الفترة المقبلة سيكون هناك أمطار جديدة، وكشف أن المحطات التى تستوعب المياه تقدر بـ مليون و 800 ألف متر مكعب، وفى حالة زيادة الأمطار تظل فى الشارع أكد أن الدراسة التى تمت لإصلاح البنية التحتية بـ الاسكندرية تكلف الدولة 13 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن هناك بعض الطرق توقفت امس لمدة ساعة لكثرة المياه.

أكد محافظ الإسكندرية، أنه تم إصدار تعليمات لوكلاء وزارات المصالح الحكومية، بعدم حضور كل الموظفين، ماعدا الموظفين أصحاب الأهمية في العمل وفق متطلبات العمل، وذلك نظرا لموجة الطقس السيئ و " لن يحتسب غياب للموظفين غير الحاضرين للمصالح الحكومية غدا، ما عدا الموظفين الذين يتطلب حضورهم للمصالح الحكومية لطبيعة العمل".





وأوضح الشريف أن حركة المرور عادت مجددا على طريق الكورنيش بعد شفط مياه الأمطار"، مضيفا:" على جميع المواطنين في الاسكندرية عدم النزول من المنازل إلا للضرورة القصوى" وأن كمية المياه التي سقطت أكبر من الطاقة الاستيعابية بمراحل".، مضيفا:" عربات الصرف الصحي لا تستطيع الوصول إلى مناطق تجمعات المياه نتيجة ازدحام السيارات على طريق الكورنيش".





ونوه إلى ان كمية المياه الأمطار تماثل كمية الأمطار التي سقطت في 2015، والمحافظة تبذل جهدا كبيرا من أجل التعامل مع كمية الأمطار التي سقطت.





واستطرد محمد الشريف:" هيئة الأرصاد أبلغتنا بتواجد موجة أخرى من الطقس السيئ تبدأ مساء اليوم وحتى فجر الأحد"، مضيفا:" تواصلنا مع رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وطلبنا دعما من المحافظات المجاورة؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، ولدينا 115 عربة شفط، بالإضافة إلى سيارات المنطقة الشمالية للقوات المسلحة".





ونصح اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، المواطنين، بضرورة عدم السير بجوار اعمدة الإنارة والكهربا وعدم السير أسفل البلكونات ".