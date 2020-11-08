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حوادث

حبس عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركته فى بولاق أبو العلا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالقاهرة محل عمله بمنطقة بولاق أبو العلا.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.

وكان رجال الأمن نجحوا فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة .

تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من مسئول بإحدى شركات تجارة الحديد ، كائنة بدائرة القسم ، قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مقر الشركة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل حالى بالشركة محل البلاغ ، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه.

 وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة، وعقب انصراف العاملين تمكن من الدخول للشركة واستولى على المبلغ المالى ولاذ بالفرار .

وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ اتهمه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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