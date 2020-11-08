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رياضة

رئيس أسوان: لم نفاوض لاعبين من الأهلي والزمالك

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:52 ص
اسوان
اسوان
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عمرو ابوبكر
كشف اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، عن آخر تطورات صفقات واستعدادات النادي الجنوبي قبل بداية الموسم الجديد.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "حسمنا عددا من اللاعبين للتعاقد معهم ومنعم 4 لاعبين من إنبي سنقوم باستعارتهم".

وتابع: "لم نفاوض لاعبين من الأهلي أو الزمالك حتى الآن ولكننا سنعقدالصفقات التي محتاجها".

وأتم: "أسوان يقيم معسكر في المركز الأولمبي في الوقت الجاري استعدادًا للموسم الجديد وسنخوض مبارياتنا في استاد أسوان وتعاقدنا مع شركة لإصلاح الملعب وتجهيزه بالشكل الأمثل".

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