واحدة زرقاء والأخرى سوداء .. شاب يتعرض للتنمر بسبب لون عينيه

كشف مارو وحيد طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، تفاصيل تعرضه للتنمر بسبب اختلاف لون عينيه.





وأضاف وحيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولي المصرية": "أعاني منذ الصغر من التنمر وحتى الآن.. أصدقائي كانوا يخافون الاقتراب مني، وهو ما أثر على نفسيتي بالسلب".

وأشار إلى أن حالته هذه لا تحدث إلا مرة واحدة في كل مليون شخص، لافتا إلى أن والده ووالدته طبيعيين والأمر غير وراثي تماما.





من جانبه قال الإعلامي وائل الإبراشي،:" لا تلفت لمثل هؤلاء ومارس حياتك كما تحب لان كل المتنمرين لا ينظرون إلى أنفسهم ولكنهم ينتقدون غيرهم".