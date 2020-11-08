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توك شو

بعد إصابتها بتسمم الحمل.. ممرضة تصاب بـ كورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:52 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد الدسوقي  أخصائي أمراض الصدر، تفاصيل إصابة الممرضة أمل بتسمم حمل بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الدسوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية": " منال كانت تعاني من إرتفاع ضغط الدم والسكر، وهو ما أدي إلى تسمم الحمل بالإضافة إلى إصابتها بفيروس كورونا وهو الامر الذى أدي لتفاقم حالتها".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع حالة الممرضة منال، وتسابقوا للدعاء لها بعد تدهور حالتها الصحية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج  133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100239 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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