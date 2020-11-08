أمير كرارة: أحب الجلوس مع عائلتي.. ودفعت ثمن الشهرة.. فيديو

قال الفنان أمير كرارة، إنه عمل واجتهد حتي وصل إلى هذه المرحلة من اتقان العمل الفني ومرحلة النجومية التي هو بها الأن.





وأضاف «كرارة» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه دفع ثمن النجومية من قلة نوم وتعب أعصاب وعدم راحة.





وتابع أمير كرارة، انه قبل مرحلة الفن والنجومية الكبيرة التى وصل لها الأن كان لديه علاقات صداقة كثيرة بمن حوله وكان دائم السهر معهم ولكن فى الوقت الحالي جميع الصداقات بدأت تختفي عن السابق.





وأوضح أمير كرارة، أنه أصبح يحب الجلوس في منزله مع أسرته وهذا يشعره بالسعادة الغامرة في جميع الأوقات، كما أنه يحب الجلوس مع نفسه حتي يسترجع بعض الاشياء بداخله.



