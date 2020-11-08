النصر يواجه العبور وديا استعدادا للقسم الثاني

يخوض فريق النصر مباراة ودية اليوم الأحد امام فريق العبور ضمن استعدادات ابناء سيد عيد لخوض منافسات دوري القسم الثاني الموسم الجديد.





واستقر سيد عيد على مواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء والمصرية للاتصالات يوم الخميس.





ويسعي المدير الفني للنصر لتجهيز جميع اللاعبين لخوض منافسات الموسم المقبل بهدف المنافسة علي الصعود هذا الموسم .





وقال سيد عيد، إنه اطمان علي جاهزية القوام الأساسي من خلال المباراة الودية امام منتخب الشباب والتي انتهت بالتعادل 3/3 كما استطاع الوقوف علي مستوي بعض اللاعبين الصاعدين والمنضمين حديثا للفريق .



