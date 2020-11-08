تحدى الجميع .. قصة حب أقصر غطاسة في العالم

إستعرض الإعلامي وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولي المصرية، تفاصيل واقعة تعرض سارة أقصر غطاس في العالم للتنمر بعد إرتباطها بخطيبها.





ومن جانبها قالت سارة، أنها كانت متخوفة من فكرة الإرتباط في البداية بسبب ما تتعرض له من تنمر من المجتمع، لافتة إلى أن هذا الأمر لم يكن يؤثر فيها إطلاقًا.





وفي السياق ذاته قال محمد عبد السلام، خطيب أقصر غطاسة في العالم: "لا يمكن إرضاء جميع الناس في وقت واحد"، لافتا إلى أن عائلته كانت ترفض فكرة إرتباطه بسارة في البداية إلا أنه ألح عليهم للموافقة على الخطوبة.





بدوره قال الإبراشي: "نحن أمام قصة حب تحدت تنمر الآخرين ولم يكن فارق الـ 54 سم حاجزا أمام هذه العلاقة بل إستمرت والجميع اليوم يتحدث عن قصة حبهم".