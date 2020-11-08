استجابة سريعة لـ الماتش .. وزير الرياضة يلتقي اللاعب محمد صبحي لحل أزمته

قال الإعلامي هاني حتحوت ، إن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استقبل أمس السبت، محمد صبحي لاعب فريق إنبي والمنتخب الأولمبي السابق استجابة لـ«صدي البلد» .





وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن وزير الشباب والرياضة ، استمع للاعب محمد صبحي عن المشكلات التي واجهها خلال الفترة الماضية .





وأشار هاني حتحوت، إلى أن وزير الشباب والرياضة، وجه بضرورة توفير فرصة للاعب لدورات تدريبية تفيده في الفترة المقبلة، في الحصول على فرصة عمل في مجال التدريب الرياضي، وفيما يخص علاج والدة اللاعب التي تعاني من بعض الأمراض طلب وزير الرياضة، الملف الطبي الخاص بحالتها من اللاعب، لتقديم المساعدة من خلال مؤسسات الدولة المعنية.