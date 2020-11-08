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مرأة

تخلصي من إحمرار الوجه والهالات السوداء بالخيار

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:21 ص
بنوع واحد من الخضار
بنوع واحد من الخضار تخلصي من احمرار الوجه و الهالات السوداء
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أسماء عبد الحفيظ

تتعرض بعض السيدات ذوات البشرة الحساسة إلى ظهور الهالات السوداء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من مشاكل البشرة الحساسة والهالات السوداء بنوع واحد فقط من الخضار.


وفقا لما ذكره موقع " بولد سكاى" يعد ماسك الخيار هو الحل الأمثل لعلاج احمرار البشرة الحساسة فى الشتاء حيث يحتوي الخيار على خصائص مهدئة تعمل على توفير الراحة الفورية للبشرة وتهدئة الاحمرار.


إلى جانب ذلك ، فإن الخيار غني بفيتامين C ، ويحتوي على نسبة عالية من الماء وخصائص مضادة للالتهابات ، وكلها مواد رائعة تساعد فى شفاء الجلد بشكل فعال وتجعل بشرتك صحية ومتوهجة، فهو يعالج احمرار البشرة والهالات السوداء.

مكونات ماسك الخيار لصاحبات البشرة الحساسة

1 ثمرة خيار

طريقة استعمال ماسك الخيار لعلاج احمرار البشرة

- اغسلي الخيار ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا.
- أخرجي الخيار المبرد وقطعيه إلى شرائح رفيعة.
-  ضعي شرائح الخيار الباردة على المناطق المصابة.
- اتركي الماسك لمدة 10-15 دقيقة ثم ازيلي ​​الشرائح واغسلي وجهك جيدا.
- كرري استخدام هذا الماسك كل يوم للحصول على أفضل نتيجة.

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