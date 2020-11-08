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تعليم

عايز تدرس في مصر.. التعليم العالي تعلن عن آخر موعد لاستقبال الطلاب الوافدين

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني

أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي عن استمرارها في استقبال الطلاب الوافدين للدراسة في مصر حتى يوم 30 نوفمبر المقبل.


ونشرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عايز تدرس في مصر ؟ نظام عادي ولا ساعات معتمدة ؟.. أي كان النظام اللي عايز تقدم فيه لسه الباب مفتوح لاستقبال جميع الطلاب حتى 30\11\2020".

واوضحت الادارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي أن الأوراق المطلوبة هي:

1- أصل شهادة الثانوية موثقة ومصدقة من السفارة المصرية.
2- صورة جواز السفر (ساري).
3-صورة شهادة الميلاد.
4-عدد 7صور شخصية 4*6 سم.
5- سداد المبلغ المستحق المثبت بالترشيح المبدئي. (خدمات التنسيق +حداثة المؤهل ).

وأشارت الإدارة لكل الطلاب الراغبين في التقدم أو استكمال الأوراق للدراسة في مصر:

يمكنكم إرسال الأوراق والمستندات التالية من خلال البريد لإدارة مبادرة #ادرس_في_مصر على عنوان : 7 شارع إبراهيم أبو النجا - حي السفارات - مدينة نصر- القاهرة ،مصر بينما طرق الدفع إلكترونيا :

من صفحة التقديم اضغط على Free Pay
هتتنقل إلى لصفحة الدفع وتتبع خطوات ملء البيانات، مشيرة إلى أن ذلك لا يعد القبول النهائي إلا بعد استيفاء جميع البنود السابقة، كما شددت على ضرورة إرسال رقم للتواصل بالواتساب، وعلى الطالب أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي الحضور لاستلام إفادة الترشيح ولن يتم إرسالها عبر البريد.

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