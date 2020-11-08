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رياضة

ناصر ماهر: كارتيرون قرصني في أذني واستبعدني من مباراة أفريقيا.. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:17 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي، أن أزمته مع باتريس كارتيرون مدرب الأحمر السابق بسبب مباراة الكرة الخماسية أخذت أكبر من حجمها.

وقال ماهر لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أزمة مشاركتي في مباراة كرة خماسية أخذت أكبر من حجمها، حيث شاركت لمدة 4 دقائق فقط ووقع علينا خصما كبيرا حينها والأزمة بدأت بدعوة من أحمد فتوح لاعب الزمالك.

وأضاف: "كارتيرون قرصني في أذني بعد أزمة مباراة الكرة الخماسية، ثم استبعدني من مباراة حوريا كوناكري في إفريقيا". 

وأردف: وبعدما تحدثت مع محمد يوسف علمت أن استبعادي ليس لقرار فني، ولكن عندما قابلت كارتيرون وقلت له good luck رأى انني مستهتر.

وأعرب ناصر ماهر، لاعب الأهلي، عن سعادته بالعودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء فترة اعارته مع فريق سموحة، مؤكدا أنه يعتبر نفسه من أبناء النادي لأنه بدأ معه منذ 2006 وحتى الآن.

وأضاف أنه يعلم باهتمام نادي بيراميدز بالتعاقد معه، لكن ستظل رغبته الأولى دائما هو الأهلي، لأنه أكبر فريق في أفريقيا.

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