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كاتب صحفي: كورونا طرد ترامب من البيت الأبيض

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:10 ص
مصطفى الجمل
مصطفى الجمل
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أكد الكاتب الصحفي مصطفى الجمل، إن الانتخابات الأمريكية، حدث سياسي استحوذ على متابعة الحكومات والمواطنين في مختلف بلدان عالم، وليس المصريون وحدهم، مشيرًا إلى أن الأجواء الدرامية والكوميدية التي تخللت الانتخابات الأمريكية بداية من تبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين بتزوير الأصوات هو الذي جذب بشكل أكبر متابعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مصر وتفاعلهم مع الأحداث بشيء من السخرية والتندر المعروفة عن المصريين. 

وأضاف «الجمل» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة النيل للأخبار أن مصر بعد 30 يونيو دولة قوية وتستطيع التعامل مع الجميع سواء كان الحزب الجمهوري هو الحاكم أو الحزب الديمقراطي. 

وتابع: «خسر دونالد ترامب سابق الانتخابات في تجربته الثانية، بسبب استهانته بفيروس كورونا، الذي يعد صاحب الضربة القاضية للرئيس الأمريكي، بعد حصده لأروح آلاف المواطنين ففقد ترامب كثيرًا من رصيده بسبب فشله في هذا الملف، ولا سيما أنه كان أول تحدي حقيقي يواجهه في الداخل الأمريكي منذ دخوله البيت الأبيض». 

وأوضح الجمل أن التداعيات الاقتصادية التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا والغلق العام وحصد أرواح ، أضعف موقف ترامب، وترتب عليها نتائج سياسية، أدت إلى الصدام مع ترامب، الذي اتخذ موقفًا عدائيًا من بعض وسائل الإعلام الأمريكية، وهو ما دفع تلك الوسائل إلى الحشد ضده بشكل واضح وصريح، وكان لها تأثير قوي على الناخبين.

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