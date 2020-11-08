ناصر ماهر: أرفض المقارنة بـ عبدالله السعيد.. فيديو

أكد ناصر ماهر لاعب الأهلي أن عند عودته للأهلي في مرة الأولى كان هناك مقارنات مع عبدالله السعيد، ولكن كان الفارق كبيرا من ناحية الخبرات.
وقال ناصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إن عبدالله السعيد شخصيته محترفة وفاصل نفسه عن أي شيء خارج الكرة حتى وإن كان هناك جماهير تهتف ضده، هو أفضل لاعب في مصر.
وواصل: "تدربت على يد مدربين كبار مثل حسام حسن وحماده صدقي وأحمد سامي وكنت أسعى للظهور بشكل أفضل هذا الموسم مع سموحة".
وأردف ناصر ماهر "حسام حسن كان يعرفني وقال إنه كان يتابعني منذ كنت في الناشئين".
واستطرد أن بذل الجهد وتنفيذ تعليمات المدرب أهم من الأرقام في كرة القدم، الأرقام مهمة في كرة القدم لكنها ليست كل شيء.
وأردف ناصر ماهر "حسام حسن كان يعرفني وقال إنه كان يتابعني منذ كنت في الناشئين".
واستطرد أن بذل الجهد وتنفيذ تعليمات المدرب أهم من الأرقام في كرة القدم، الأرقام مهمة في كرة القدم لكنها ليست كل شيء.
وأعرب ناصر ماهر، لاعب الأهلي، عن سعادته بالعودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء فترة اعارته مع فريق سموحة، مؤكدا أنه يعتبر نفسه من أبناء النادي لأنه بدأ معه منذ 2006 وحتى الآن.
وأضاف، أنه يعلم باهتمام نادي بيراميدز بالتعاقد معه، لكن ستظل رغبته الأولى دائما هو الأهلي، لأنه أكبر فريق في أفريقيا.