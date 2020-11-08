ناصر ماهر: التقييم الحقيقي للاعب في القهاوي

أكد ناصر ماهر، لاعب الأهلي، أنه يسعد بردود فعل الجماهير في الشارع حول مستواه.





وقال ناصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سعيد بردود فعل الجماهير في الشارع وأنها مقتنعة بي ومازالت تتابعني رغم رحيلي عن الأهلي".





وأشار إلى التقييم الحقيقي للاعبين يكون من خلال الجماهير في الشوارع والقهاوي وليس السوشيال ميديا.



