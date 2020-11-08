ناصر ماهر: مباريات الزمالك سبب عودتي للأهلي .. فيديو

قال ناصر ماهر، لاعب النادي الأهلى، إنه سعيد بقرار إدارة القلعة الحمراء بعودته للفريق الأول في الموسم الجديد.





وأضاف ناصر ماهر، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مباريات الزمالك دائماما تكون وش السعد عليه، خاصة وأنه يتألق بها.





وأوضح أن أفضل مبارياته كانت نهائي كأس مصر أمام الزمالك، كما كانت مواجهة الزمالك بالموسم الحالي بالدوري، هي السبب الرئيسي في عودته للأهلى من جديد.





وتابع: سموحة كان يطمح فى الحصول على المركز الخامس، للمشاركة بالبطولة العربية، وذلك بعد فشله فى التواجد وسط الأربعة الكبار، وفرج عامر كان يتعامل معي بشكل مختلف وكان يرغب فى استمراري بالفريق لأطول فترة ممكنة.





وأستطرد: تدربت على يد مدربين كبار مثل حمادة صدقي وحسام حسن واحمد سامي، مشيرا إلى أن بذل الجهد وتنفيذ تعليمات المدرب أهم من الأرقام فى كرة القدم، بالطبع الأرقام مهمة ولكنها ليست كل شئ.



