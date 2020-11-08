AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ناصر ماهر: مباريات الزمالك سبب عودتي للأهلي .. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:27 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
قال ناصر ماهر، لاعب النادي الأهلى، إنه سعيد بقرار إدارة القلعة الحمراء بعودته للفريق الأول في الموسم الجديد.

وأضاف ناصر ماهر، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مباريات الزمالك دائماما تكون وش السعد عليه، خاصة وأنه يتألق بها.

وأوضح أن أفضل مبارياته كانت نهائي كأس مصر أمام الزمالك، كما كانت مواجهة الزمالك بالموسم الحالي بالدوري، هي السبب الرئيسي في عودته للأهلى من جديد.

وتابع: سموحة كان يطمح فى الحصول على المركز الخامس، للمشاركة بالبطولة العربية، وذلك بعد فشله فى التواجد وسط الأربعة الكبار، وفرج عامر كان يتعامل معي بشكل مختلف وكان يرغب فى استمراري بالفريق لأطول فترة ممكنة.

وأستطرد: تدربت على يد مدربين كبار مثل حمادة صدقي وحسام حسن واحمد سامي، مشيرا إلى أن بذل الجهد وتنفيذ تعليمات المدرب أهم من الأرقام فى كرة القدم، بالطبع الأرقام مهمة ولكنها ليست كل شئ.

وأختتم:  حسام حسن كان يعرفني جيدا، وقال إنه يتابعني منذ أن كنت ناشئا، وأحمد سامي مدرب مجتهد جدا، ولكن حمادة صدقي صادفه سوء حظ غريب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غياب ساسي.. التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أحمد سامي: لست راضيا عن أداء سموحة أمام الزمالك.. وحسام حسن يستحق المنتخب

فايلر يتابع وسامي يتمسك.. تعرف على موقف ثنائي الأهلي المعارين لنادي سموحة

سامي يدفع بثلاثي هجومي لسموحة في مواجهة الزمالك بكأس مصر

بعد عودته للأهلي ..ناصر ماهر خليفة السعيد فى المنتخبات بين ظلم البدري وإنصاف شوقي غريب

بالأرقام.. كيف صنع أحمد سامى إنجاز المركز الخامس مع سموحة هذا الموسم؟

ترشيحاتنا

هطول أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة .. فيديو

أزمة لـ مطربي المهرجانات بسبب حفل زفاف هنادي مهنى.. الموسيقار يتبرأ.. وحسن شاكوش يتحدى.. وعمر كمال: احنا ناس محترمة

أمير كرارة: عملت في العديد من المهن قبل التمثيل .. فيديو

مهتز نفسيا .. تشريح جثة ربة منزل قتلها شقيق زوجها بـ 5 طعنات فى حلوان

إنكار وفوضى ومغادرة البيت الأبيض.. كواليس تلقي ترامب خبر خسارة الرئاسة لصالح بايدن

أخبار الفن| حقيقة إصابة رانيا يوسف بـ فيروس كورونا .. حسن شاكوش يتحدى نقابة الموسيقيين.. عمر كمال يرد على هاني مهنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو