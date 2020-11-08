استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار بالإسكندرية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الأحياء المختلفة بالمحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم واستمرت على مدار ساعات متواصلة، وفاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار.





وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.





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ووجه محافظ الإسكندرية الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث واستمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين.