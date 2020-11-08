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رياضة

إبراهيم صلاح: أنصح شيكابالا بالرحيل عن الزمالك

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:40 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد إبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب أن تمسك اللاعبين بحلم أفريقيا وراء حصولهم على المركز الرابع في الدوري الممتاز، رغم الصعوبات التي عاشها الفريق، مشيدا بدور عماد النحاس المدير الفني.

وأضاف صلاح في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أنه يحصل في المقاولون على عقد أكبر من الذي كان يحصل عليه في الزمالك.

وأشار إلى أنه سيعتزل عندما يشعر بأنه ليس قادرا على العطاء والمشاركة في المباريات.

ولفت لاعب الزمالك السابق إلى أن طارق حامد الوحيد المستمر من لاعبي الوسط في الزمالك منذ رحيله، مؤكدا أن غيابه يمثل أزمة كبيرة للأبيض.

 وعن رحيل طاهر محمد طاهر للأهلي أكد أنه سيكون إضافة قوية للأحمر، لكن المقاولون لن يتأثر برحيله لامتلاكه أكثر من بديل والدليل أن الفريق خاض معظم مباريات الموسم بدونه.

ونصح صلاح شيكابالا بالرحيل عن الزمالك لو كان قادرا على العطاء واللعب في أي مكان آخر. 

واختتم: "حزين بسبب الوضع الذي وصل إليه أيمن حفني، خاصة وأنه كان قادرا على التواجد في المقاولون واستعادة مستواه من جديد". 

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