همام إبراهيم يشارك في مهرجان الموسيقى العربية بـ الأوبرا اليوم

يحيي العراقي همام ابراهيم ليلة جديدة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية، اليوم الأحد في تمام الثامنة مساء بالاشتراك مع المطرب اللبناني وائل جسار .





همام ابراهيم يشارك للمرة الرابعة على التوالي ضمن دورات المهرجان العربي الموسيقي البارز.وهي المشاركة التي يقول عنها ه‍مام انها بالنسبة له تمثل شعورا لايوصف واحساس رائع ممتزج بالمسؤليه وفي الوقت نفسه شعور مهيب لوقوفك على نفس المسرح الذي اعتلاه كبار نجوم الطرب بالعالم العربي.





قال همام ابراهيم إن الجمهور المصري جمهور مثقف فنيا فهو قد تربى على أصوات عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم.





وعن الأغنية العراقية ووضعها حاليا يقول همام ابراهيم أن الاغنيه العراقيه متواجدة بقوة على الساحة الفنية العربية رغم كل الظروف الصعبه الذي يعيشها العراق وسفيرها الى العالم النجم الكبير كاظم الساهر.



