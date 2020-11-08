قبل الشراء.. تعرف على عيوب سيارة سيات اتيكا

استطاعت شركة سيات مؤخرا إحداث طفرة في معدل إنتاجها للسيارات من حيث عدد الفئات التي قامت بإطلاقها بعد فترة أطلق عليها البعض السنين العجاف التي توقفت فيها عن إنتاج السيارات الحديثة، وتأتي على رأسها سيات اتيكا والتي تم إطلاقها بأربعة إصدارات.



نبرز أهم عيوب سيارة سيات اتيكا قبل أن تفكر في الشراء ، حيث تفتقر السيارة لخاصية التحكم عن بعد في ابواب السيارة بالكامل لعدم إمتلاكها ريموت إشارة لاسلكي متوافق مع وحدة القفل المركزي للأبواب الخاصة بالسيارة ، والتي يتم من خلالها التحكم في فتح وإغلاق أبواب السيارة بشكل آلي دون الحاجة إلى التحكم فيها بالطريقة اليدوية باستخدام المفتاح التقليدي .



كما أن السيارة لاتحتوي على زر مخصص لتشغيل وإيقاف محرك السيارة دون استخدام المفتاح اليدوي والذي يعمل من خلال تطابف البصمة الموجودة مع السائق مع نظيرتها المثبتة داخل لوحة التحكم الخاصة بالسيارة ، ويتم تشغيل المحرك مباشرة بمجرد الضغط على زر التحكم فيه دون الحاجة إلى استخدام المفتاح التقليدي .

