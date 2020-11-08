أهلاوي من صغري .. أسامة جلال: الاستخارة تحسم قراري من اللعب للقطبين

أكد أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأولمبي، أنه يرغب في الانتقال إلى الأهلي ولكن عن طريق موافقة مسؤولي فريقه.





وأشار جلال في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مسؤولي الزمالك تفاوضوا مع وكيله، أحمد يحيى، منذ فترة قريبة.





وقال جلال: "بالتأكيد أتمنى الانتقال إلى الأهلي، أنا أهلاوي منذ الصغر وأي لاعب يريد الانتقال إليه، لكن ذلك لن يحدث إلا عن طريق إدارة إنبي".





وأضاف: "عندما كنت في الثامنة من عمري، توجهت إلى اختبارات نادي إنبي بقميص الزمالك لأن الكشاف طلب مني ذلك، لكني أهلاوي منذ الصغر".





وأكمل: "إنبي هو من صنع اسمي وتسبب في وجودي في المنتخب الأولمبي، ولذلك يجب احترامه وأن يكون القرار من خلاله".





وأضاف: "الزمالك تحدث معي من فترة قريبة، عن طريق وكيلي لكن لم يتم تقديم عرض رسمي".



