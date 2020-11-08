الظهور الأول بعد كورونا.. الملكة إليزابيث تحيي مئوية ذكرى الجندي المجهول

ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، وهي ترتدي قناع وجه (كمامة) للمرة الأولى أثناء ظهورها في الأماكن العامة منذ بداية جائحة كورونا في العالم، وارتدت الملكة صاحبة الـ 94 عاما القناع خلال الاحتفال التذكاري المئوي بذكرى الجندي المجهول، في لندن في وقت سابق من الأسبوع الجاري.









ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، أقيم الحدث في وستمنستر آبي قبل إحياء الذكرى السنوية، يوم 11 نوفمبر ، وهو اليوم الذي تكرم فيه المملكة المتحدة أولئك الذين فقدوا حياتهم في الحرب، و قال قصر باكنجهام في بيان: "احتفلت الملكة بالذكرى المئوية لدفن المحارب المجهول في وستمنستر أبي هذا الأسبوع ، في تكريم شخصي قبل إحياء الذكرى الأحد".









وارتدت الكمامة ذات اللون الأسود المحاط باللون الأبيض، من تصميم وتنفيذ أنجيلا كيلي، المستشارة الشخصية للملكة والتي صممت العديد من ملابس الملكة.









و قبر المحارب المجهول هو مكان دفن جندي بريطاني مجهول مات في الحرب العالمية الأولى، أصبح الموقع رمزًا للحداد الوطني في أعقاب الحرب واحتفظ بأهميته التذكارية في السنوات التي تلت ذلك، قبل 100 عام ، في 11 نوفمبر 1920، تم إحضار جثة جندي بريطاني غير معروف، توفي في ساحات القتال خلال الحرب العالمية الأولى ، من شمال فرنسا.









أصبح مكان دفنه رمزًا مهمًا للحداد على عائلات ضحايا الحرب، حيث يمثل كل من فقدوا حياتهم في الحرب العالمية الأولى ولكن لم يعرف مكان وفاتهم ، أو الذين ظلت جثثهم مجهولة الهوية، ويظل تكريمًا رسميًا لجميع أفراد الخدمة الذين فقدوا أرواحهم في القتال، و خلال الحفل الخاص الصغير ، وُضعت باقة من الزهور تضم زهور الأوركيد والآس.









وكانت قد ظهرت الملكة إليزابيث، في اكتوبر الماضي، في أول مشاركة ملكية لها منذ بداية الوباء لكنها لم ترتدي قناع الوجه على الرغم من عودة ظهور الفيروس. في إنجلترا حيث تعتبر تغطية الوجه إلزامية في معظم الأماكن الداخلية، و تم تصويرها في حديقة بورتون داون للعلوم في جنوب إنجلترا مع حفيدها الأمير ويليام، الذي لم يكن أيضًا يرتدي قناعًا.







