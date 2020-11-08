AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الظهور الأول بعد كورونا.. الملكة إليزابيث تحيي مئوية ذكرى الجندي المجهول

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
الملكة إليزابيث في
الملكة إليزابيث في أحدث ظهور لها
Advertisements
أماني إبراهيم
ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، وهي ترتدي قناع وجه (كمامة) للمرة الأولى أثناء ظهورها في الأماكن العامة منذ بداية جائحة كورونا في العالم، وارتدت الملكة صاحبة الـ 94 عاما القناع خلال الاحتفال التذكاري المئوي بذكرى الجندي المجهول، في لندن في وقت سابق من الأسبوع الجاري.


ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، أقيم الحدث في وستمنستر آبي قبل إحياء الذكرى السنوية، يوم 11 نوفمبر ، وهو اليوم الذي تكرم فيه المملكة المتحدة أولئك الذين فقدوا حياتهم في الحرب، وقال قصر باكنجهام في بيان: "احتفلت الملكة بالذكرى المئوية لدفن المحارب المجهول في وستمنستر أبي هذا الأسبوع ، في تكريم شخصي قبل إحياء الذكرى الأحد".


وارتدت الكمامة ذات اللون الأسود المحاط باللون الأبيض، من تصميم وتنفيذ أنجيلا كيلي، المستشارة الشخصية للملكة والتي صممت العديد من ملابس الملكة.


وقبر المحارب المجهول هو مكان دفن جندي بريطاني مجهول مات في الحرب العالمية الأولى، أصبح الموقع رمزًا للحداد الوطني في أعقاب الحرب واحتفظ بأهميته التذكارية في السنوات التي تلت ذلك، قبل 100 عام ، في 11 نوفمبر 1920، تم إحضار جثة جندي بريطاني غير معروف، توفي في ساحات القتال خلال الحرب العالمية الأولى ، من شمال فرنسا.


أصبح مكان دفنه رمزًا مهمًا للحداد على عائلات ضحايا الحرب، حيث يمثل كل من فقدوا حياتهم في الحرب العالمية الأولى ولكن لم يعرف مكان وفاتهم ، أو الذين ظلت جثثهم مجهولة الهوية، ويظل تكريمًا رسميًا لجميع أفراد الخدمة الذين فقدوا أرواحهم في القتال، وخلال الحفل الخاص الصغير ، وُضعت باقة من الزهور تضم زهور الأوركيد والآس.


وكانت قد ظهرت الملكة إليزابيث، في اكتوبر الماضي، في أول مشاركة ملكية لها منذ بداية الوباء لكنها لم ترتدي قناع الوجه على الرغم من عودة ظهور الفيروس. في إنجلترا حيث تعتبر تغطية الوجه إلزامية في معظم الأماكن الداخلية، وتم تصويرها في حديقة بورتون داون للعلوم في جنوب إنجلترا مع حفيدها الأمير ويليام، الذي لم يكن أيضًا يرتدي قناعًا.


قال قصر باكنجهام سابقا إن الملكة قررت عدم ارتداء القناع بعد استشارة الأطباء والعلماء في بورتون داون، ولكن كانت قد تضررت العائلة المالكة مباشرة من الوباء في مارس عندما ثبتت إصابة الأمير تشارلز، الابن الأكبر للملكة إليزابيث ووريث العرش البريطاني، وأكمل الملك فترة العزلة الذاتية في اسكتلندا.
الظهور الأول بعد كورونا.. الملكة إليزابيث تحيي مئوية ذكرى الجندي المجهول
الظهور الأول بعد كورونا.. الملكة إليزابيث تحيي مئوية ذكرى الجندي المجهول

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب طلب قضاء ليلة في قصر الملكة إليزابيث.. وبريطانيا رفضت.. تفاصيل

بعد 68 عاما من الحكم.. أزمة كورونا تغير برنامج الملكة إليزابيث ومكان إقامتها الثابت

رغم تجاوزها سن الـ90.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها من دون سائق أو حراس في أحدث ظهور

بدون كمامة.. الملكة إليزابيث تخرج من عزلتها لأول مرة بعد 7 أشهر.. شاهد

بعد غياب 7 أشهر.. أول ظهور رسمي للملكة إليزابيث بدون كمامة.. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. الملكة إليزابيث الثانية تظهر لأول مرة.. فيديو

ترشيحاتنا

دعاء البرق والرعد والريح والعواصف

أهلاوي من صغري .. أسامة جلال: الاستخارة تحسم قراري من اللعب للقطبين

أدعية تقال قبل النوم .. احرص عليها

خبير: حالة واحدة تقضي بسحب الرئاسة الأمريكية من بايدن

أنا الفائز .. رد فعل جديد من ترامب على الهزيمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية

خطاب النصر| بايدن عن ابنه المتوفي بالسرطان: وصمة عار لأمريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو