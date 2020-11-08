AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات وأسعار فورد فيوجن خلال نوفمبر.. صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
فورد فيوجن 2020
فورد فيوجن 2020
Advertisements
أماني نوار
كشفت أوتو جميل الوكيل الحصري للعلامة التجارية فورد في مصر عن أسعار سيارات فورد فيوجن موديل 2020 الفئة الأولى trend  بسعر 454.9 ألف جنيه، وتم تسعير الفئة الثانية سبورت بـ 504 آلاف جنيه في السوق المحلية.

قدرت أسعار طرازات فورد فيوجن الفئة الثالثة بـ556.9 ألف جنيه، والفئة الرابعة تيتانيم ليفت باك بقيمة 589.9 ألف جنيه خلال نوفمبر. 

ومن المعروف أن فورد فيوجن تنتمي لفئة السيارات السيدان ، وهي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي ، يولد قوة 157 حصان ، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر ، وهي متصلة بناقل حركة سداسي السرعات اوتوماتيك .

ووفقا للبيانات ، فالسيارة تعتمد على منظومة الجر الامامي التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم في غضون 9.1 ثانية ، كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 8.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات وعوامل الامان ، ومنها الوسائد الهوائية والفرامل المانعة للانغلاق ،وبرنامج التوازن الإلكتروني ESC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HLA، وتوزيع إلكترونى EBD.


وقالت فورد سابقا أن إنتاج فيوجن سيتوقف في 21 يوليو ولكن تأخر الموعد قليلا  مؤكدا ان وقف إنتاجها ياتي ضمن خطتها للتركيز على الطرازات الأكثر شعبية  مثل برونكو واكسبلورر وغيرهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار فورد 2020 في مصر

تخفيض 25 ألف جنيه على نيسان سنترا 2020

سعر ومواصفات كيا سبورتاج kia sportage 2020 .. صور

أسعار ومواصفات شيفروليه كابتيفا 2021 ..صور

أسعار ومواصفات سيتروين إليزيه في السوق المصرية.. صور

القائمة الكاملة لأسعار ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2021..صور

ترشيحاتنا

خطايا ترامب فوائد لـ بايدن.. نساء أمريكا تحسم انتخابات الرئاسة

نتنياهو يهنئ بايدن وهاريس: تربطني صداقة بـ جو منذ 40 عاما

اليابان تعلن رسميا الأمير أكيشينو وليا للعهد

خطاب النصر| بايدن عن ابنه المتوفي بالسرطان: وصمة عار لأمريكا

مش هيبان عليكي سن.. ماسك طبيعي يمنحك شبابا دائما

كوشنر المتهم الأول .. حرب طاحنة داخل حملة ترامب بسبب الهزيمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 فئة RS بعد طرحها رسميا .. صور

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز