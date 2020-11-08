مواصفات وأسعار فورد فيوجن خلال نوفمبر.. صور

كشفت أوتو جميل الوكيل الحصري للعلامة التجارية فورد في مصر عن أسعار سيارات فورد فيوجن موديل 2020 الفئة الأولى trend بسعر 454.9 ألف جنيه، وتم تسعير الفئة الثانية سبورت بـ 504 آلاف جنيه في السوق المحلية.



قدرت أسعار طرازات فورد فيوجن الفئة الثالثة بـ556.9 ألف جنيه، والفئة الرابعة تيتانيم ليفت باك بقيمة 589.9 ألف جنيه خلال نوفمبر.



ومن المعروف أن فورد فيوجن تنتمي لفئة السيارات السيدان ، وهي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي ، يولد قوة 157 حصان ، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر ، وهي متصلة بناقل حركة سداسي السرعات اوتوماتيك .



ووفقا للبيانات ، فالسيارة تعتمد على منظومة الجر الامامي التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم في غضون 9.1 ثانية ، كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 8.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات وعوامل الامان ، ومنها الوسائد الهوائية والفرامل المانعة للانغلاق ،وبرنامج التوازن الإلكتروني ESC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HLA، وتوزيع إلكترونى EBD.





وقالت فورد سابقا أن إنتاج فيوجن سيتوقف في 21 يوليو ولكن تأخر الموعد قليلا مؤكدا ان وقف إنتاجها ياتي ضمن خطتها للتركيز على الطرازات الأكثر شعبية مثل برونكو واكسبلورر وغيرهم.

