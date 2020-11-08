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أخبار العالم

أحدهم خاص بـ دول إسلامية.. أوامر تنفيذية يخطط لها بايدن

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:37 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يدرس استخدام الأوامر التنفيذية بكثرة، في حالة إذ انتهى التنافس بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، بسيطرة الجمهوري على مجلس الشيوخ. 

وقالت الصحيفة إن بايدن يخطط لتوقيع عدد من الأوامر التنفيذية فور تولي المسئولية، وعلى رأسها إلغاء الحظر المفروض على السفر من عدد من الدول الإسلامية. 

وأضافت أن الأوامر التنفيذية ستحتوي على أمر بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، والعودة إلى منظمة الصحة العالمية. 

وأعلنت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.


وقالت الشبكة، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، يعتقد هو ومن حوله أن اليوم هو الذي يتقدمون فيه بشكل حاسم ويعلنون النصر.

وقالت إن نائب الرئيس الأمريكي السابق يتطلع إلى ما هو أبعد من إشكالية فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، والدفع نحو العملية الانتقالية للسلطة.

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