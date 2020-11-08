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رياضة

سموحة يعلن بقاء لاعب الأهلي في الموسم الجديد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعلن فرج عامر رئيس سموحة، توصله لاتفاق مع إدارة النادي الأهلي لتجديد إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر لموسم آخر.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية: "محمد عبد المنعم لاعب كبير وإضافة قوية لسموحة، وقدم أداءً جيدًا مع الفريق في الموسم الماضي".

وأضاف: "نسعى لضم أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، لتعويض رحيل صلاح محسن الذي سيعود للفريق الأحمر في الموسم الجديد بجانب ناصر ماهر".

وأتم رئيس سموحة: "ناصر ماهر وصلاح محسن قدما مستويات متميزة مع سموحة، وكنت أتمنى استمرارهما في الموسم الجديد رفقة الفريق".

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