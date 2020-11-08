سيميوني: مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة غير حاسمة

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقب انتصار فريقه الكبير على قادش برباعية نظيفة ضمن الجولة التاسعة لليجا، أن هناك "تحسنا كبيرا في الأداء بغض النظر عن النتيجة" التي وضعت الفريق مؤقتا في الصدارة بجوار ريال سوسيداد.





وأوضح سيميوني في تصريحات عقب المباراة التي احتضنها ملعب (واندا ميتروبوليتانو) "هناك تحسن كبير في الأداء بغض النظر عن نتيجة اليوم".





وتابع "أكثر ما يسعدني، ويجعلني أشعر بالحماس والأمل، هو ما قلته منذ التعادل أمام هويسكا ثم فياريال على التوالي، ومن بعدهما الخسارة أمام بايرن ميونخ (في دوري الأبطال)، وهو أن الفريق يمر بحالة جيدة، وبحماس وحيوية وقوة ورغبة في تقديم أداء أفضل في كل مباراة".





وشدد المدرب اللاتيني، على أن من بين أكثر النقاط التي تشعره بالسعادة هو أن عددا من اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في الموسم الماضي، أمثال ماريو إيرموسو وإيكتور إيريرا وماكوس يورنتي، "أصبحوا اليوم عناصر مهمة للغاية" داخل صفوف الفريق.





وعلى عكس ما حدث في مباراة دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي أمام لوكوموتيف موسكو الروسي (1-1)، تمكن الروخيبلانكوس أمام قادش من إنهاء المباراة مبكرا بهدفين في 22 دقيقة.





وأوضح "بالطبع الأهداف اليوم جعلتنا في وضع أفضل في المباراة، وفي النتيجة، وفيما نتج عن ذلك، حيث أن المنافس كان عليه تغيير طريقة لعبه بعد الخسارة، ولعبوا بـ5 مدافعين في الخلف".





وحول الأداء القوي لجميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء، أكد الـ"تشولو" أنه يمتلك "قائمة متوازنة"، مذكرا في الوقت ذاته أنه ينتظر عودة الرباعي المصاب فيكتور ماتشين "فيتولو" والكرواتي شيمي فيرساليكو ودييجو كوستا والبلجيكي يانيك كاراسكو.





وتطرق سيميوني في نهاية تصريحاته للمواجهة المقبلة للفريق في اللليجا، بعد التوقف الدولي، أمام برشلونة في 21 من الشهر الجاري على ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، حيث أكد أنها لن تكون حاسمة في شكل المنافسة.



