افتتاح أول مسجد في اليونان منذ 200 عاما

أعلنت الحكومة اليونانية عن افتتاح أول مسجد بتمويلها في العاصمة أثينا، منذ حوالي 200 عاما، بعد سنوات من التأخير بسبب الروتين، والمعارضة من الفصائل الدينية والسياسية.









ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، افتتح المسجد أبوابه، أمس للمصلين المسلمين لأداء صلاة الجمعة، لأول مرة منذ عام 1833، بعدما اعترض مئات الآلاف من المسلمين في أثينا من باكستان وسوريا وأفغانستان وبنجلادش، لأن المدينة لم يكن بها مسجد رسمي منذ أن أجبرت العثمانيين المحتلين على المغادرة منذ ما يقرب من 200 عام.







