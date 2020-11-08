بأحدث معالجات.. تسريبات تكشف مواصفات هواتف Xiaomi Mi 11 من شاومي

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية فى طريقها لإصدار مجموعة هواتف Xiaomi Mi 11 ، بعدما ظهرت خصائص الهواتف على عدد من مراكز اعتماد الهواتف فى الصين، حيث من المقرر أن تأتى الهواتف بمعالج من نوع Snapdragon 875 .





وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى فإن هواتف Xiaomi Mi 11 ستكون عبارة عن هاتفين هما Mi 11 و Mi 11 Pro حيث ستحصل على 4 كاميرات خلفية ستكون الأساسية دقة 48 ميجابيكسل، بحجم بكسل يبلغ 0.8 ميكرومتر، كما أن الكاميرا الأمامية للهواتف ستأتى تحت الشاشة، بحيث تكون الشاشة خالية من أى نوتش أو ثقوب تعترضها.









وستكون شركة شاومى هى أول شركة صينية تستخدم معالجات Snapdragon 875 فى هواتفها Xiaomi Mi 11، حيث كانت أول شركة صينية قد استخدمت معالجات Snapdragon 865 مع هواتف Mi 10 التى صدرت فى بداية العام الحالى.





ومن المتوقع أن تأتى هواتف Xiaomi Mi 11 بمعدل تحديث للشاشة 144 هرتز، كما ستكون الكاميرا الأساسية بدقة 108 بيكسل، من تصنيع شركة سامسونج بمستشعر من نوع ISOCELL HM3 ، وليس من المعروف إن كانت الهواتف ستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 200 واط والتى أعلنت عنها الشركة.





وكشفت الشركة أمس أنها تعمل على إصدار هاتف ذكى بسرعة شحن خارقة تصل إلى 200 واط، حيث من المقرر أن يكون أقوى هاتف بسرعة شحن فى العالم، مما سيحدث ثورة في الهواتف ذات الشحن السريع. سيتفوق على هاتف Mi 10 Ultra الذى يعمل بسرعة شحن 120 واط حيث يأتى ببطارية 4500 مللى أمبير، تشحن بنسبة 100 % فى 23 دقيقة.



