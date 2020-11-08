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رياضة

مصطفى والشحات.. الأهلي والزمالك يسيطران على الأجمل في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
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محمد سمير
اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أجمل 4 أهداف في جولة الإياب لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم (2019-2020).

وأسدل الستار على منافسات نصف النهائي بعد إقامة جولة الإياب في القاهرة، إثر فوز الأهلي على الوداد المغربي بنتيجة (3-1)، بجانب فوز الزمالك على الرجاء بنفس النتيجة.

وطرح الاتحاد الأفريقي 4 أهداف على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للتصويت على الأفضل منها من جانب الجماهير.

واختار حساب الكاف، هدف مصطفى محمد مهاجم الزمالك، في مرمى الرجاء برأسه بجانب هدف زميله التونسي فرجاني ساسي في شباك الفريق المغربي.

كما اختار الكاف هدف حسين الشحات لاعب الأهلي في مرمى الوداد، بجانب هدف زهير مترجي لاعب الفريق البيضاوي في مرمى القلعة الحمراء.

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